Carica una foto e ricevi 15€ di credito gratis su Amazon

La piattaforma di e-commerce più famosa al mondo è solita regalare dei piccoli bonus per ingolosire gli utenti, specialmente quelli che non hanno mai usufruito di determinati servizi. Amazon, infatti, non è soltanto uno spazio per gli acquisti, ma propone anche tanto altro nel suo abbonamento Prime. Tra le funzioni aggiuntive troviamo anche Amazon Photos che permette di archiviare illimitatamente contenuti multimediali a piena risoluzione ed ora regala anche 15€ di credito per i tuoi acquisti.

Amazon Photos regala 15€ di credito da spendere su Amazon: ecco come fare per ricevere il bonus

Crediti: Canva

Ma come fare per ricevere 15€ di credito gratis da spendere su Amazon grazie al servizio Photos? La procedura da seguire è semplicissima ma purtroppo non è dedicata a tutti gli utenti: si tratta di un bonus per i clienti Prime che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l'app Amazon Photos (disponibile per computer e dispositivi Android e iOS). L'iniziativa non è valida per gli utenti che stanno usufruendo del periodo d'uso gratuito di Prime e quelli che hanno già utilizzato Photos in passato. La promozione terminerà alle ore 23:59 del 31 agosto 2023. Quindi, per ottenere un buono da 15€ è necessario:

Scaricare l'app gratuita Amazon Photos ed effettuare l'accesso;

caricare le tue foto attivando il salvataggio automatico (serve ad effettuare il backup automatico delle immagini);

ora non resta che usufruire del credito promozionale di 15€ (l'e-mail di conferma arriverà entro 4 giorni).

Il codice promozionale del valore di 15€ può essere utilizzato per tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon (quindi sono esclusi i venditori terzi). Per tutti i dettagli dai un'occhiata alla pagina dedicata all'iniziativa. Se invece desideri iscriverti ad Amazon Prime (ed effettuare la prova gratuita di 30 giorni) clicca questo link!

