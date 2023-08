Ninebot D18E ora a meno di 210€: è il monopattino elettrico Segway perfetto per la città!

In queste calde giornate estive, quale modo migliore di un monopattino elettrico per affrontare gli spostamenti urbani? Un veicolo leggero, facile da usare, perfetto per non restare imbottigliati nel traffico e per evitare di utilizzare l'auto (che in questo periodo diventa particolarmente bollente). Segway Ninebot D18E è un modello da città dal prezzo accessibile e ora diventa ancora più conveniente grazie al nuovo codice sconto targato Geekbuying!

Codice sconto Ninebot D18E: come risparmiare sul monopattino elettrico Segway, con spedizione EU

Leggero e dotato di un corpo pieghevole, Segway Ninebot D18E è il monopattino elettrico da città perfetto per l'estate. Dotato di un motore brushless da 250W, il veicolo è in grado di raggiungere i 25 km/h ed offre un'autonomia fino a 18 km. Non manca un sistema di illuminazione posteriore ed anteriore mentre le ruote sono soluzioni da 10″ con camera d'aria.

Grazie alla connettività Bluetooth, il dispositivo si collega allo smartphone tramite l'app Segaway-Ninebot (e permette di visualizzare tutti i dati della guida e le varie impostazioni). Completano il quadro l'eABS anteriore, un freno a tamburo posteriore ed una pedana ampia, con superficie antiscivolo.

Il monopattino elettrico Segway Ninebot D18E è in offerta con codice sconto e spedizione gratis dall'Europa su Geekbuying: utilizzando il coupon il prezzo scende a soli 209€, una cifra niente male per un veicolo leggero, adatto alla città. E se volete saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione.

