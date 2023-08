N-one NPAD Plus: il low budget con Android 12 e display 2K a meno di 110€

Il mercato dei tablet si fa ogni giorno più affollato e questo è un bene: significa avere l'imbarazzo della scelta e prezzi sempre più accessibili. Ed ora arriva una nuova aggiunta occasione low budget, grazie ad un codice sconto dedicato: N-one NPAD Plus è il terminale dal prezzo contenuto, perfetto per tutte le tasche!

N-one NPAD Plus: come risparmiare con il nuovo codice sconto di Banggood

Il nuovo tablet del brand cinese adotta un ampio schermo IPS da 10.36″ con risoluzione Full HD+ (2000 x 1200 pixel) e cornici contenute; si tratta di un tablet maneggevole, con un corpo sottile (7.5 mm) ed un peso intorno ai 500 grammi. Il cuore di N-one NPAD Plus è il chipset MediaTek MTK8183, octa-core fino a 2.0 GHz, supportato da 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Sul retro trova spazio una fotocamera da 13 MP mentre frontalmente è presente un modulo da 5 MP. Completano il pacchetto una batteria da 6.000 mAh, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS e Android 12.

Il tablet N-one NPAD Plus torna in promo su Banggood in offerta ad un prezzo top, grazie al codice sconto dedicato. Inoltre è presente anche la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

