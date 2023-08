BMAX B6 Pro è il nuovo mini PC da 250€ con i5, 16 GB di RAM e 512 GB SSD

Dopo il modello B6 Power, avvistato alcune settimane fa, è tempo di dare il benvenuto ad un nuovo mini PC economico del brand cinese, stavolta una soluzione ancora più economica (perfetta per chi ha un budget intorno ai 250€). BMAX MaxMini B6 Pro è l'ultima aggiunta alla serie ed ora è disponibile in offerta lancio con un codice sconto dedicato (immancabile la spedizione EU gratuita)!

Codice sconto BMAX MaxMini B6 Pro: il nuovo mini PC che sta nel palmo della tua mano

Crediti: BMAX

Come da tradizione, anche BMAX MaxMini B6 Pro è un PC ultra-compatto: perfetto per una postazione desktop sobria e priva di ingombri, oppure da portare con sé senza sforzo (in caso di evenienza). Il mini PC è equipaggiato con un processore Intel Core i5 di 10 generazione (i5-1030NG7) accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR4X e 512 GB di storage SSD, con grafica Iris Xe. La connettività si affida al Bluetooth 4.2, Wi-Fi Dual Band, 3 porte USB, 2 ingressi HDMI 2.0, una porta Type-C ed una Ethernet. Il tutto è raffreddato da un sistema con ventola silenziosa e due piastre di rame per la dissipazione passiva del calore. Lato software è presente Windows 11 Pro, già attivato.

Crediti: BMAX

Il nuovo mini PC BMAX MaxMini B6 Pro è disponibile all'acquisto su Geekbuying: grazie al codice sconto dedicato il prezzo scende a soli 256€ e ovviamente non può mancare la spedizione gratis direttamente dall'Europa. In questo modo riceverete il vostro nuovo computer in tempi rapidi.

