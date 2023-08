ALLDOCUBE iPlay 50 Mini Pro è nuovo il tablet 4G compatto, a soli 140€ e con tanti accessori

A distanza di un paio di mesi dal debutto del modello iPlay 50 Mini è già tempo di una nuova aggiunta alla serie. Tuttavia si tratta di un dispositivo che non potrà che ingolosire gli utenti più attenti alle specifiche: ALLDOCUBE iPlay 50 Mini Pro è una versione migliorata del tablet compatto del brand, ora in offerta lancio con un codice sconto dedicato ed un bundle ricco di accessori!

Codice sconto ALLDOCUBE iPlay 50 Mini Pro: risparmia sull'acquisto del nuovo tablet compatto

Crediti: ALLDOCUBE

In termini di design, il nuovo tablet non cambia le cose rispetto al modello Mini che abbiamo già conosciuto. Si tratta di una soluzione compatta, con una scocca metallica dai bordi arrotondati ed uno spessore di 7,5 mm, una singola fotocamera da 13 MP (per i selfie c'è un sensore da 5 MP) ed uno schermo LCD IPS da 8,4″ Full HD+ (1920 x 1200 pixel). ALLDOCUBE iPlay 50 Mini Pro migliora grazie alla presenza di un chipset Helio G99 di MediaTek e 8/256 GB di memorie (un bel passo avanti rispetto al SoC T606 con 4/64 GB del modello Mini base). Non mancano Android 13 lato software, il supporto Dual Sim 4G LTE, 5.000 mAh di batteria, la Virtual RAM (per altri 8 GB aggiuntivi) .

Crediti: ALLDOCUBE

Il nuovo tablet 4G ALLDOCUBE iPlay 50 Mini Pro debutta in offerta con codice sconto su Geekbuying: il prezzo è di soli 129€ ma è possibile scegliere la versione con vari accessori inclusi ed utilizzare il codice per far scendere il prezzo a 140€, con tanto di spedizione gratis. Il bundle comprende cover, cuffiette, tastiera, penna touch ed un adattatore USB, tutto in omaggio! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le