Ufficiale: ASUS chiude le porte al modding su smartphone

Se avete uno smartphone ASUS e avete provato a effettuare lo sblocco del bootloader, potreste aver riscontrato l'impossibilità di farlo, contrariamente a quanto avveniva in passato. Come segnalato dagli utenti e successivamente confermato dalla stessa compagnia, infatti, a partire dai modelli più recenti questa opzione non sarà più disponibile, di fatto chiudendo le porte al mondo del modding.

Basta sblocco del bootloader: ASUS decide di chiudere le porte al modding

Crediti: ASUS ZenTalk

Tutto parte dal forum ASUS ZenTalk, dove un utente spagnolo lamentava di non riuscire a sbloccare il bootloader del suo ZenFone 9. Contattando l'assistenza clienti, la risposta ricevuta è la seguente:

A seguito del tuo caso, abbiamo inoltrato la tua richiesta al nostro centro di riparazione e ci hanno informato che lo sblocco del bootloader non è possibile e non sarà possibile in futuro. Entrambi i modelli Zenfone 9 e Zenfone 10 non possono essere sbloccati.

Questo significa che non soltanto non è più possibile effettuare lo sblocco del bootloader su ASUS ZenFone 9 e 10, ma anche che non sarà più possibile sui futuri modelli di casa ASUS. È una brutta notizia per tutti i possessori di smartphone ASUS che si rivolgevano alla community del modding per ottenere i permessi di root e installare custom ROM e cambiare l'esperienza software, utile soprattutto quando uno smartphone non è più supportato ufficialmente e non riceve più aggiornamenti.

Tuttavia, quella data dall'assistenza clienti è una notizia che va in contrasto da quanto precedentemente affermato da ASUS, quando giustificò la messa in standby dei server per lo sblocco del bootloader con l'aggiornamento per aggiungere il supporto a ZenFone 10 nel Q3 2023. Il canale Telegram dedicato di ASUS afferma di non essere a conoscenza di tali sviluppi, e che il server dovrebbe tornare operativo nel terzo trimestre dell'anno. Una situazione che pare simile a quella accaduta nelle ultime settimane agli utenti Realme.

