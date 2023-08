Apple Watch Ultra con MicroLED è ancora lontano: svelato il motivo del ritardo

Aggiornamento 10/08: a distanza di diversi mesi si torna a parlare degli schermi MicroLED di Apple Watch Ultra con una plausibile spiegazione per i tanti ritardi che hanno colpito la nuova tecnologia. Trovate tutte le informazioni all'interno dell'articolo.

Da diversi mesi sono insistenti le indiscrezioni che suggeriscono che Apple sia al lavoro per realizzare un Watch Ultra di nuova generazione con display microLED. Il dispositivo indossabile sarebbe dovuto inizialmente arriva sul mercato nel 2024, ma alcune vicissitudini avrebbe costretto Apple a rimandare il tutto al 2025 inoltrato. Le ultime informazioni, tuttavia, dipingono un quadro ancora più complesso che potrebbe spostare la data di uscita ancora una volta.

Ancora ritardi per la produzione: Apple Watch Ultra con microLED slitta al 2026?

Crediti: Apple

Stando al report pubblicato da Trendforce, Apple Watch Ultra con display microLED potrebbe non arrivare prima del Q1 2026, ovvero nel periodo che va da gennaio a febbraio dello stesso anno. La causa sarebbe da riscontrare nei prezzi molto alti per la produzione di massa dei nuovi schermi.

Apple avrebbe investito più di 1 miliardo di dollari per realizzare i propri display microLED, ridurre la dipendenza da Samsung ed avere un maggior controllo sulla produzione dei propri dispositivi. La situazione, tuttavia, sembrerebbe essere complicata a potrebbe far slittare ancora una volta la data di uscita sul mercato di Apple Watch Ultra con display di nuova generazione.

I test sarebbe già iniziati, ma la produzione di massa e i relativi costi molto elevati per una tecnologia del genere starebbero impedendo ad Apple di fissare una data certa per la commercializzazione dei dispositivi con microLED. L'attesa, però, varrà sicuramente la pena: grazie a questi schermi, infatti, l'impatto sulla batteria sarà minore e regalerà ai dispositivi una maggiore autonomia.

Aggiornamento 10/08: svelati i motivi del ritardo nella produzione

Crediti: Apple

Con un nuovo report, The Elec ha svelato che il motivo del ritardo nella produzione degli schermi MicroLED sarebbe riconducibili alle difficoltà incontrare da LG durante il processo di manifattura. Il report spiega che la compagnia coreana sia incappata in cosi tanti problemi da convincere i dirigenti ad acquistare una serie di brevetti che possano in qualche modo fornire aiuto nell'elaborazione degli schermi microLED adatti al nuovo Apple Watch.

Dei display tanto piccoli richiedono grande preparazione nella produzione e proprio per questo motivo la sfida si è rivelata essere più ardua del previsto. La produzione di schermi microLED per Apple Watch, addirittura, sembra prevedere la riparazione dei LED che vengono inevitabilmente danneggiati durante l'assemblamento, costringendo quindi ad un costoso processo di sostituzione delle parti difettose. Grazie ai nuovi brevetti, potremmo effettivamente vedere gli Apple Watch microLED sul mercato per il 2026.

