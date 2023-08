Amazon annuncia la Feste delle Offerte Prime: ecco quando inizierà

Come un acclamato artista che concede il bis agli spettatori in delirio, anche Amazon ha deciso di regalare per il secondo anno di fila a tutti gli utenti una seconda occasione di risparmio con un nuova giornata dedicata alle migliori offerte Prime. Con una nota stampa, infatti, la compagnia di Jeff Bezos ha confermato che anche nel 2023 si terrano ben due eventi, come accaduto lo scorso anno. Le offerte esclusive per gli abbonati al servizio di Amazon saranno disponibili in ben 19 paesi!

Festa delle Offerte Prime di Amazon arriva ad ottobre 2023!

Crediti: Canva

Il nuovo evento autunnale si chiamerà ufficialmente “Festa delle Offerte Prime” e funzionerà esattamente come gli altri eventi del più popolare e-commerce al mondo. Gli abbonati Prime potranno accedere in esclusiva ai saldi che daranno il via alla stagione degli acquisti dato che l'evento si terrà ufficialmente nel mese di ottobre. La compagnia non ha ancora annunciato le date ufficiali, ma ha promesso maggiori informazioni nel corso delle prossime settimane.

Ottobre quindi ci offrirà una nuova occasione di risparmiare su migliaglia di prodotti venduti su Amazon, non solo in Italia: l'evento, infatti, comprendererà ben 19 paesi tra cui Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito!

Non ci resta che attendere la data ufficiale dellla Festa delle Offerte Prime di Amazon per iniziare subito a mettere da parte qualche soldo da spendere tra pochi mesi risparmiando!

