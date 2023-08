AGM Flip sarà il primo pieghevole rugged della storia

Uno smartphone pieghevole ma allo stesso tempo anche rugged phone: è questa l'idea dietro ad AGM Flip. La compagnia si è distinta in passato per la creazione di smartphone dalla natura rugged, pensati per essere stressati senza curarsi troppo che potessero rovinarsi o rompersi. Oltre a questo, la compagnia ha sperimentato nella categoria rugged, per esempio lanciando modelli con speaker potentissimo, fotocamera termica, visione notturna e persino con Snapdragon di fascia alta.

AGM Flip vuole stupire tutti in quanto smartphone pieghevole ma anche rugged

Crediti: AGM

Appuntamento al 24 agosto per scoprire questo AGM Flip, che compare in una prima immagine teaser dove ce ne viene mostrato il profilo. Per quel poco che si può notare, esteriormente si intravede una scocca con texture in stile fibra di carbonio, mentre sul lato è ben visibile il lettore d'impronte digitali. Non sappiamo molto altro del flip phone targato AGM, perciò dovremo attendere ancora una settimana per scoprirlo e per capire se arriverà o meno sul mercato Global (e a che prezzo).

L'idea di creare un pieghevole rugged potrebbe non rivelarsi così assurda, anzi, in modo da dipanare i dubbi in coloro che temono che la maggiore fragilità dei foldable sia un rischio da non voler affrontare. Allo stesso tempo, bisognerà capire in che modo una piccola compagnia come AGM sia riuscita ad affrontare le problematiche in cui incorrono colossi come Samsung, Xiaomi e OPPO, specie quando si parla di cerniera e fragilità degli schermi.

