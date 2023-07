Xiaomi lancia le nuove Redmi Smart TV della Serie A 2024: tre nuovi modelli per ogni esigenza

Xiaomi ha annunciato oggi l'arrivo delle Serie A 2024 di Redmi Smart TV che sarà composta da tre diversi modelli adatti ad ogni tipo di esigenza. Da 32″ a 65″, passando dalla semplice risoluzione HD al 4K, Xiaomi questa volta ha pensato davvero ad una soluzione per tutti i gusti e le esigenze. Queste nuove smart TV sono disponibili da oggi in Cina ad un prezzo davvero super convieniente, nel pieno stile del noto brand cinese.

Redmi Smart TV A32, A43 e A65: dal semplice HD al 4K, una soluzione per tutti

Crediti: Xiaomi

Si parte con Redmi Smart TV A32, un modello con panello da 32″, risoluzione HD (1366 x 768 pixel) e design full screen in metallo con bordi veramente molto sottili. Ad alimentare questa smart TV troviamo una CPU quad-core ed una GPU Mali che assicura una navigazione all'interno dei menu assolutamente priva di lag. La connettività, invece, offre la possibilità di collegare questa TV ad internet tramite Wi-Fi e di sfruttare la connessione ad infrarossi.

Il modello Redmi Smart TV A43, invece, offre un pannello da 43″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080) che mette a disposizione la bellezza di ben 1.07 miliardi di colori per un'esperienza di visione chiara e vivace. Il dispositivo è dotato di Wi-Fi dual band con supporto alle reti 2.4 GHz e 5.0 GHz, ingresso Ethernet e 2 porte HDMI per collegare contemporanemente più dispositivi multimediali.

Crediti: Xiaomi

Redmi Smart TV A65, invece, è il modello top di gamma con pannello da 65″ e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), dotato di una CPU Cortex-A35 quad-core e di una GPU Mali G31 MP2. Questo dispositivo mette in risalto anche l'audio, grazie ad sistema di speaker stereo da 210W che offrono un'esperienza audiovisiva di altissimo livello.

Tutte le Smart TV della Serie A 2024 sono alimentate dal sistema operativo MIUI TV che mette a disposizone un'interfaccia grafica intuitiva e l'accesso a tutte le app multimediali e piattaforme di streaming più famose. L'assistente Xiao AI, inoltre, semplifica l'utilizzo dei dispositivi grazie alla possibilità di controllarli tramite comandi vocali.

Redmi Smart TV Serie A 2024 è disponibile in Cina al prezzo di circa 80€ (579 yuan) per il modello A32, circa 115€ (818 yuan) per il modello A43 e circa 275€ (1999 yuan) per il modello top di gamma A65. Attualmente non sono disponibili informazioni su una eventuale commercializzazione di queste smar tv al di fuori del territorio cinese.

