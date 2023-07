Xiaomi 13T Pro avvistato su Geekbench: cosa rivelano i benchmark

Di recente si è parlato parecchio del nuovo Xiaomi 13T Pro, flagship di nuova generazione in arrivo per il mercato Global. Il top di gamma è stato anticipato per errore da Amazon, con tanto di dettagli sul possibile prezzo, ed ora spuntano altri dettagli grazie ai primi benchmark su Geekbench: ecco cosa possiamo aspettarci del prossimo dispositivo della casa cinese.

Xiaomi 13T Pro spunta su Geekbench con nuove “conferme” sulle specifiche

12T Pro / Crediti: Xiaomi

Come anticipato in varie occasioni, Xiaomi 13T Pro dovrebbe essere il rebrand Global di Redmi K60 Ultra, dispositivo top in arrivo in Cina. Il lancio in occidente è atteso nel corso del terzo trimestre del 2023, si vocifera il 1° settembre. Nelle ultime settimane non sono mancate indiscrezioni sul nuovo terminale in arrivo, a cui si aggiungono i primi benchmark.

Xiaomi 13T Pro sarebbe stato avvistato su Geekbench con il numero di modello 23078PND5G: dai risultati si evince che il dispositivo avrà dalla sua un chipset MediaTek con una frequenza massima di 3,35 GHz ed una GPU Mali G715 Immortali MC11. Tirando le somme, dovrebbe trattarsi proprio del Dimensity 9200+, soluzione già associata al nuovo Xiaomi nei leak precedenti.

Crediti: MySmartPrice / Geekbench

Dai benchmark emergono anche la presenza di 16 GB di RAM e di Android 13 lato software (ovviamente tramite MIUI 14). Non ci sono altri dettagli, ma il dispositivo ha totalizzato 1289 e 3921 punti nei test di Geekbench, rispettivamente in single-core e multi-core.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le