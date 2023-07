WhatsApp presenta i videomessaggi istantanei: cosa sono e come funzionano

Anche se ormai è Telegram l'app di messaggistica con il maggior numero di funzionalità (tanto da aver inglobato novità in stile Zoom e perfino dai social network del momento), la rivale di Meta continua per la sua strada e quest'oggi annuncia un'aggiunta alle chat degli utenti. WhatsApp ha lanciato infatti i videomessaggi istantanei (o messaggi video rapidi): vediamo subito cosa sono di preciso e come funzionano (ma soprattutto come migliorano l'esperienza di utilizzo dell'applicazione).

Crediti: Canva

Per prima cosa segnaliamo che il roll out di questa novità è appena iniziato e al momento non è disponibile per tutti. Il rilascio avverrà in maniera graduale e come specificato dal blog ufficiale, arriverà nel corso delle prossime settimane. Comunque è bene farsi trovare preparati (anche perché si tratta di una novità interessante) e quindi andiamo a vedere cosa sono effettivamente i nuovi videomessaggi istantanei introdotti da WhatsApp.

La risposta più semplice e veloce arriva direttamente da Meta: i nuovi messaggi video rapidi sono come i messaggi vocali ma permettono di inviare una breve registrazione video. I videomessaggi istantanei sono un nuovo modo di rispondere in tempo reale (quindi nelle varie chat di WhatsApp) tramite un breve video. La clip ha una durata di 60 secondi; inoltre tutti i videomessaggi sono protetti con crittografia ent-to-end.

Ma come funzionano i nuovi videomessaggi istantanei di WhatsApp? Il paragone con quelli vocali non è casuale, infatti condividono anche il funzionamento: basta toccare l'icona in basso a destra (proprio quella dei messaggi vocali) per passare alla modalità video e tenere premuto per registrare. È possibile scorrere verso l'alto per bloccare e quindi registrare la clip automaticamente. I video vengono riprodotti subito una volta inviati, ma senza l'audio; basta un tocco per attivarlo. Insomma, il funzionamento è semplicissimo: ora non resta che attendere che il rilascio faccia il suo corso!

