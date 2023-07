Twitter diventa X anche su Android: prime immagini dalla beta

Con la pubblicazione di una nuova versione beta, Elon Musk ha iniziato il rebranding di Twitter anche sull'app mobile di Android. Rilasciata in queste ore, la nuova versione di test sostituisce il logo dell'uccellino proprio come accaduto sul web, aggiungendo all'interno dell'app nuovi riferimenti al nome X.

La beta di Twitter diventa X su Android

Lo scorso 24 luglio Elon Musk ha annunciato ufficialmente che Twitter avrebbe cambiato nome in X, lanciando il nuovo logo e sostituendo l'iconico uccellino diventato una vera star del web nel corso degli anni. Le motivazioni sarebbero da ricercare nella volontà di Musk di creare app universale che possa contenere ogni cosa, un po' come succede per WeChat in Cina.

Il rebranding, con la versione beta 10.0 pubblicata nelle scorse ore, ha fatto capolino anche su Android, modificando l'icona dell'app per riflettere il cambio di logo avvenuto nei giorni scorsi. Il nome dell'app, curiosamente, è ancora “Twitter Beta” ma ormai è chiaro che la parola Twitter è destinata a sparire dal social.

Anche la barra di ricerca riflette quella che è la nuova nomenclatura, con la scritta “Search X” che indica il testo da inserire per cercare sul social network. Il nuovo logo appare anche nella schermata principale, in quella che è una lenta cancellazione di uno delle parti più importanti del web dell'ultimo decennio.

