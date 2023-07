Samsung Galaxy Ring: nuovi indizi sull’esistenza dell’anello smart

Aggiornamento 18/07: a distanza di mesi dai primi dettagli arrivano altre novità in merito al misterioso anello smart targato Samsung. Trovate tutti i dettagli e i nuovi indizi direttamente all'interno dell'articolo.

Il futuro del mondo tech sembra puntare sempre più in direzione degli occhiali smart AR: presto potrebbero diventare una realtà consumer, come dimostra l'impegno di molteplici brand (tra cui TCL e Xiaomi, con due dispositivi presenti al MWC 2023), senza contare Apple Vision Pro (una vera belva, con grandi promesse). Nel frattempo comincia a farsi spazio anche un'altra tipologia di prodotti. Se n'è parlato in varie occasioni ma non c'è stato ancora nulla di concreto da parte dei vari brand asiatici (e non): Samsung sta pensando a Galaxy Ring, un anello smart utile per il fitness e la salute.

Samsung registra il nome Galaxy Ring (e non solo): l'anello smart sta arrivando

Il nuovo dispositivo di Samsung è stato avvistato come marchio registrato. Il colosso tecnologico sudcoreano ha depositato il nome Galaxy Ring, classificato come “dispositivo intelligente per misurare gli indicatori di salute e il sonno, sotto forma di anello”. La tipologia di prodotto è abbastanza esplicita. In realtà si parla già da tempo di un possibile anello smart di Samsung: le indiscrezioni più recenti risalgono ad ottobre 2022, mentre nel 2020 un brevetto mostrava una soluzione diversa, in grado di fornire ricarica wireless.

Probabilmente Samsung ha messo da parte le tecnologie più particolari, per puntare sul settore legato al fitness e alla salute (similmente a Oura Ring). Comunque, almeno per ora non ci sono dettagli su design e caratteristiche del misterioso Samsung Galaxy Ring.

A proposito di marchi registrati, oltre a quello del presunto anello abbiamo anche Samsung Galaxy Glasses: probabilmente si tratta del nome commerciale dei primi occhiali smart XR del brand, anticipati durante l'evento Unpacked di febbraio.

L'anello smart di Samsung è in fase di (pre) sviluppo

Crediti: brevetto Samsung (una combinazione di anello e occhiali smart)

Dopo aver parlato del nome emergono delle novità in merito alla produzione del futuro dispositivo smart di Samsung. La sfida principale di Galaxy Ring, ovviamente, sta nelle dimensioni: si tratta di sviluppare un wearable con componenti interni minuscoli. Secondo le ultime novità sembra che sarà la casa giapponese Meiko ad occuparsi del PCB (circuito stampato) a bordo del dispositivo. Si tratta della stessa compagnia che ha fornito i componenti PCB HDI per la serie Galaxy S23.

Crediti: Reddit (via Sammobile)

Inoltre a inizio mese un utente di Reddit ha scoperto un altro dettaglio importante: la versione beta 6.24.1.023 di Samsung Health ha introdotto tra le sue funzionalità il “Ring Support“. Tirando le somme, tutti gli indizi portano verso lo sviluppo di Samsung Galaxy Ring, anche se ovviamente si tratta solo di indiscrezioni. Secondo il report più recente, il dispositivo sarebbe in fase di pre-sviluppo, ossia quella fase che porterà poi alla creazione di un prototipo (e da questo si deciderà se procedere o meno con la produzione in serie).

