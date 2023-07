Samsung Galaxy A05 certificato: cosa aspettarsi dal nuovo low-cost

A04, A14, A24, A34, A54: tutti modelli che compongono l'ultima generazione della fascia medio/bassa Galaxy di Samsung, ma stiamo già per passare alla serie x5. E il primo dovrebbe essere Samsung Galaxy A05, la cui esistenza è stata direttamente certificata dall'ente Wi-Fi Alliance sotto la sigla SM-A055F-DS.

Tutto quello che sappiamo sullo smartphone economico Samsung Galaxy A05

Crediti: Wi-Fi Alliance

Per il momento, la certificazione non ci dice molto, ma sulla base della scheda tecnica del suo predecessore possiamo avere un'idea di quali saranno le novità di Samsung Galaxy A05. A partire dal design, che dovrebbe ricalcare le linee estetiche adottate dalla compagnia sull'intero catalogo. Galaxy A04 ha uno schermo LCD da 6,5″ HD+ a 60 Hz, SoC MediaTek Helio P35, 3/4/6/8 GB di RAM, 32/64/128 GB di memoria espandibile via microSD, batteria da 5.000 mAh, doppia fotocamera da 50+2 MP, selfie camera da 5 MP e software Android 13 con One UI 5.

