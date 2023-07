Retroid presenta Pocket 2S: la retro-console compatta con analogici Hall-Effect

Negli ultimi mesi abbiamo visto una vera e propria invasione del mercato per le retro-console: la rinata passione per i giochi di una volta ha dato vita a dispositivi sempre più interessanti, tra cui il nuovissimo Pocket 2S presentato in questi giorni da Retroid. La particolarità di questa console è la scelta del sistema operativo: il dispositivo infatti è dotato di Android 11.

Unisoc T610 e Mali-G52 MC2 per il nuovo Retroid Pocket 2S

Crediti: Retroid

Retroid Pocket 2S è una retro-console compatta dotata di un display touch screen da 3.5″ con una risoluzione 480p (640 x 480) con refresh rate a 60 Hz, perfetto per giocare i giochi del passato che non richiedevano risoluzioni eccezionali per essere goduti al meglio. Ad alimentare il dispositivo troviamo il chipset Unisoc T610, diventato un sempreverde in questa categoria, che offre una CPU octa-core con due core Cortex-A75 da 1.8 GHz e 6 core Cortex-A55 da 1.8 GHz, affiancata dalla GPU Mali G52 MC2.

La console prevede due diversi tagli di memoria: uno da 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, ed uno superiore da 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Il sistema operativo che rende possibile l'emulazione delle vecchie console è Android 11 personalizzato per l'occasione, mentre il dispositivo viene alimentato da una batteria da 4000 mAh che garantisce un'ottima autonomia.

Crediti: Retroid

Per quanto riguarda la connettività, invece, la console offre il supporto per il Wi-Fi Dual Band 2.4 GHz e 5.0 GHz, Bluetooth 5.0, la possibilità di inviare il segnale video a schermi esterni tramite HDMI ed il collegamento OTG tramite USB-C, mente la tecnologia Hall-Effect applicata agli analogici permette di evitare il drifting.

Retroid Pocket 2S è disponibile da oggi in preordine sul sito ufficiale al prezzo di 99$ per la versione 3/32GB e 119$ per l'edizione con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le