La soundbar di Redmi è la migliore sotto i 50€: occasione super dall’Europa!

Nei giorni afosi come questo c'è solo una soluzione per sopravvivere al calore: una bella serata all'insegna del relax, magari davanti alle nostre serie TV preferite, ma sopratutto facendoci avvolgere dal fresco di un condizionatore o dalla brezza di un ventilatore. E per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente ed appassionante, Redmi TV Soundbar: lo speaker perfetto per il televisore in salotto, dotato di una buona qualità ed un prezzo top, ora in offerta lampo con l'immancabile spedizione EU (ovviamente gratis)!

Redmi TV Soundbar torna in sconto: l'accessorio per le tue serate cinema, a prezzo stracciato

L'altoparlante Redmi TV Soundbar è una soluzione che conosciamo bene e che abbiamo apprezzato fin dal debutto. Si tratta di uno speaker con connettività Bluetooth 5.0, 30W di potenza totale (sono presenti due altoparlanti interni) ed un look minimale, con un'elegante colorazione nera. I pulsanti per i controlli sono posizionati di lato mentre le dimensioni del prodotto sono di 78 x 6.4 x 6.3 cm. Oltre al BT è possibile sfruttare anche gli ingressi AUX e SPDIF (in questo caso per i collegamenti fisici).

Redmi TV Soundbar è una soluzione accessibile, senza rinunciare alla qualità (nel perfetto stile Xiaomi): lo speaker è in offerta lampo su TomTom a soli 46,4€ con tanto di spedizione rapida (direttamente dall'Europa) e gratuita. Sei in cerca di una soundbar economica per migliorare l'esperienza TV in salotto? Allora Xiaomi (o meglio) Redmi ha il prodotto che fa al caso tuo!

