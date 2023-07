Redmi Note 13 già certificato in Europa: a quando il debutto?

La serie Note 12 della costola di Xiaomi ha debuttato in Europa (e in Italia) a marzo. Sono passati solo pochi mesi dalla presentazione di ben quattro modelli, eppure è già tempo di pensare alla nuova generazione di mid-range del brand. Redmi Note 13 è stato certificato in Europa (tramite l'ente EEC) insieme ad un dispositivo inedito: a quando il debutto della prossima gamma?

Redmi Note 13 certificato in Europa insieme ad un dispositivo inedito

Crediti: Xiaomi

Come anticipato poco sopra, Redmi Note 13 5G è stato avvistato nel database dell'ente EEC, in riferimento ai paesi dell'est Europa. Si tratta del primo segnale della presenza della gamma alle nostre latitudini, dopo le indiscrezioni relative ai modelli cinesi (vi vocifera addirittura di una super ricarica da 300W). Il dispositivo è comparso con la sigla 2312DRAABG, la stessa vista con la certificazione IMEI. Purtroppo non vengono rivelati dettagli sulle specifiche e non è dato di sapere quando arriveranno i nuovi dispositivi (forse a dicembre?). Probabilmente il lancio in Cina avverrà entro fine anno, ma per ora mancano conferme da parte di Xiaomi.

Crediti: TheTechOutlook / EEC Crediti: TheTechOutlook / EEC

Intanto è stato individuato anche un altro smartphone Redmi nel database EEC, questa volta con la sigla 23090RA98G. Si tratta della prima apparizione del terminale, quindi al momento mancano dettagli sulla sua identità. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutte le novità.

