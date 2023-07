Red Magic 8S Pro Global in arrivo in Italia: ecco quando

Il brand da gaming di Nubia ha lanciato una nuova gamma di flagship in Cina, insieme al suo primo tablet. Sono passate solo poche ore ed ecco fare capolino anche la conferma internazionale per quanto riguarda le ultime novità. Red Magic 8S Pro debutterà in versione Global (in Italia) e abbiamo già la data di presentazione!

Red Magic 8S Pro Global: ufficiale la data di presentazione in Italia

Crediti: Red Magic

L'ultimo Red Magic 8S Pro è un top di gamma potente e stiloso, pensato per gli amanti del mobile gaming. Il dispositivo è stato lanciato in Cina anche in versione Pro+ ed è a tutti gli effetti il primo smartphone in assoluto con ben 24 GB di RAM. Non sappiamo se questa variante ultra-premium arriverà anche da noi, ma nel frattempo abbiamo la conferma della data di presentazione: Red Magic 8S Pro Global sarà lanciato in Europa e in Italia il prossimo 18 luglio.

Il nuovo arrivato della casa cinese è dotato di un ampio schermo AMOLED Full HD+ da 6,8″ con refresh rate a 120 Hz, fotocamera sotto il display (di quarta generazione), campionamento del tocco fino a 960 Hz e lettore d'impronte integrato (con rilevamento dell'attività cardiaca). Ovviamente parliamo di una soluzione mossa dallo Snapdragon 8 Gen 2 “potenziato” (3,36 GHz invece di 3,2 GHz), con tanta batteria e ricarica da 80W.

Probabilmente da noi arriverà solo la versione Pro mentre il modello Pro+ resterà esclusiva cinese; inoltre non ci sono dettagli per Red Magic Gaming Tablet in versione Global (almeno per il momento).

