Realme GT Neo 6/6 Pro: nuovo design, il TENAA conferma

Aggiornamento 06/07: la certificazione dell'ente TENAA conferma il nuovo look di Realme GT Neo 6, trovate i dettagli nell'articolo.

Nelle ultime settimane si sono intensificati i rumor su Realme GT Neo 6 e 6 Pro, i modelli di prossima generazione della serie GT Neo della celebre azienda cinese. Nelle ultime ore, sono apparsi online grazie ad un noto insider le prime immagini render che ci offrono una panoramica di quello che dovrebbe essere il design dei nuovi smartphone di Realme.

Immagini render per Realme GT Neo 6 e 6 Pro: ecco come si evolve il design

Stando alle informazioni trapelate con i primi render, il design di Realme GT Neo 6/6 Pro avrebbe un legame con quello adottato per il modello precedente ma con un twist: il modulo fotografico fuoriesce dalla scocca con delle curve che riportano alla mente le linee degli ultimi Google Pixel; a quanto pare, GT Neo 6 potrebbe concretizzare il desaparecido Realme GT 2s. Quelle che prima erano solo immagini render vengono adesso confermate dell'ente certificativo TENAA, i cui documenti confermano il rinnovato look dello smartphone.

La principale differenza fra Realme GT Neo 6 e 6 Pro sarebbe il chipset: MediaTek Dimensity 9200+ con memorie fino a 16 GB di RAM e 1 TB di ROM per il modello base, Snapdragon 8 Gen 2 e fino a 24 GB di RAM per quello Pro. Per entrambi è indicato uno schermo AMOLED da 6,74″ 1.5K con 144 Hz di refresh rate massimo e una fotocamera Sony IMX890 da 50 MP con stabilizzazione OIS, mentre cambierebbe la batteria: 5.000 mAh e 100W di ricarica SuperVOOC per Neo 6 e 4.600 mAh e 240W per Neo 6 Pro.

