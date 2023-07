Realme GT Neo 6 trapela in rete: i primi render svelano il nuovo design

Nelle ultime settimane si sono intensificati i rumor su Realme GT Neo 6, la prossima generazione della serie GT Neo della celebre azienda cinese. Nelle ultime ore, sono apparsi online grazie ad un noto insider i primi render che ci offrono una panoramica di quello che potrebbe essere il design dei nuovi smartphone di Realme.

Tripla fotocamera e flash LED per il nuovo Realme GT Neo 6

Stando alle informazioni trapelate con i primi render, Realme GT Neo 6 sarà dotato di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e OIS, accompagnato da flash LED. Ad alimentare il dispositivo potremmo trovare un chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm (come suggerito anche dai precedenti leak), mentre lo smartphone supporterà anche la connessione NFC mettendo a disposizione degli utenti la ricarica rapida SUPERVOOC.

Nonostante le prime immagini mostrino soltanto il lato posteriore, le informazioni suggeriscono che Realme GT Neo 6 possa essere dotato di un display OLED con risoluzione 1.5K e 144 Hz di refresh rate. Scarseggiano invece le informazioni sulle memorie: tenendo in considerazione il modello precedente, è possibile che anche questa nuova generazione arrivi con almeno 12 GB di RAM e almeno 256 GB di storage.

Crediti: OnLeaks, MySmartPrice Crediti: OnLeaks, MySmartPrice

Per quanto riguarda il design, ritroviamo il prominente blocco fotocamera con bump, mentre il logo Snapdragon è in bella vista. Possiamo notare anche gli angoli stondati e il classico logo Realme posizionato in verticale sul retro dello smartphone.

