Che fine hanno fatto le TWS POCO Pods: uscita e prezzo confermati

Quando si cominciò a parlare della creazione di un ecosistema targato POCO, tra i primi prodotti anticipati dai leak vi furono gli auricolari true wireless chiamati POCO Pods. Ma che fine hanno fatto queste cuffiette budget? Ebbene finalmente arriva una conferma ufficiale e il debutto è ormai dietro l'angolo.

POCO Pods, i nuovi auricolari true wireless sono in dirittura d'arrivo: immagini, prezzo e data d'uscita

Redmi Buds 4 Active – Crediti: Xiaomi

In realtà i primissimi auricolari del brand erano attesi come POCO Pop Buds: il nome è stato frutto di un sondaggio che ha coinvolto gli appassionati di Xiaomi ma nonostante ciò le TWS non sono mai state lanciate. Col passare dei mesi sono arrivate le Buds Pro Genshin Impact insieme a POCO Watch. Niente di nuovo, dato che si è trattato di un rebrand di un paio di cuffie Redmi. Poi hanno fatto capolino le prime indiscrezioni sulle POCO Pods ma anche in questo caso non sono mai state presentate. Anzi in realtà questi auricolari true wireless sono stati lanciati sul mercato Global come Redmi Buds 4 Active (vista l'enorme somiglianza tra i due modelli).

Redmi Buds 4 Active – Crediti: Xiaomi

Ora arrivano novità inaspettate: se pensavate che le nuove TWS di POCO non avrebbero mai visto la luce, dovrete ricredervi. L'azienda ha pubblicato dei teaser ufficiali, confermando il lancio delle POCO Pods, previsto per il 29 luglio (in India). Per quanto riguarda il prezzo, le cuffiette saranno proposte in sconto a circa 13€ al cambio attuale (la cifra piena sarebbe invece di circa 32€ al cambio, ossia 2.999 INR).

Crediti: POCO

Come anticipato poco sopra, le POCO Pods dovrebbero essere un rebrand delle Redmi Buds 4 Active: stesso design e caratteristiche (con driver da 12 mm) ma con una colorazione Black e Yellow, in stile POCO.

