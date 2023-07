OPPO A78 4G ufficiale: nuova variante economica

Dopo il lancio del modello 5G, disponibile anche in Italia, è stato presentato ufficialmente OPPO A78 4G, la sua variante più economica. Uno smartphone che mette da parte un modem di ultima generazione in favore di una scheda tecnica più modesta ma comunque interessante.

OPPO A78 4G è il nuovo smartphone per la fascia economica: tutte le novità

Design e display

Disponibile nelle due colorazioni Green Mist e Black Mist, OPPO A78 4G misura 160 x 73,23 x 7,93/7,99 mm per 180 grammi, e ha dalla sua uno schermo AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con densità di 409 PPI, refresh rate a 90 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz e protezione Gorilla Glass 5, oltre a un sensore ID laterale. Rispetto al modello 5G, OPPO ha scelto di abbandonare l'anacronistico notch a goccia in favore di una soluzione punch-hole.

Specifiche tecniche

OPPO A78 4G si basa sullo Snapdragon 680 4G, realizzato da TSMC a 6 nm, con CPU octa-core Kryo 265 (4 x 2,8 GHz + 4 x 1,9 GHz), GPU Adreno 610, 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di ROM UFS 2.2 espandibile via microSD. La batteria è una 5.000 mAh con ricarica SuperVOOC a 67W, mentre la connettività offre supporto dual SIM 4G, Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS a doppia frequenza, USB-C, ingresso mini-jack e NFC. Il software è la ColorOS 13.1 basata su Android 13. Dietro c'è una doppia fotocamera da 50+2 MP f/1.8-2.4 con sensore di profondità, mentre davanti c'è una selfie camera da 8 MP f/2.0.

Prezzo e disponibilità

OPPO A78 4G è stato lanciato in Indonesia al prezzo di 3.599.000 IDR, pari a circa 215€, ma non sappiamo se e quando arriverà anche in Italia.

