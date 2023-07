OnePlus Ace 2 Pro ha ambizioni da top: Snap 8 Gen 2 potenziato e fino a 24 GB di RAM!

Aggiornamento 18/07: un nuovo leak conferma ancora una volta la scheda tecnica di OnePlus Ace 2 Pro e cosa possiamo aspettarci dal nuovo flagship del brand. Trovate tutte le novità all'interno dell'articolo.

Da quando la serie Ace si è spostata da OPPO a OnePlus, il sub-brand l'ha proposta in varie salse: di recente abbiamo avuto Ace 2 (aka 11R) e Ace 2V ma all'appello manca OnePlus Ace 2 Pro. A dire il vero, ci sarebbe anche una papabile Dimensity Edition nonché la Racing Edition, ma sarà il modello Pro quello ad attirare più le attenzioni dei consumatori grazie a una scheda tecnica che avrà poco da invidiare ai top di gamma più blasonati.

Ecco come miglioreranno le specifiche tecniche di OnePlus Ace 2 Pro

Con nome in codice PHP110, OnePlus Ace 2 Pro sarebbe dotato di schermo OLED da 6,74″ 1.5K prodotto da BOE, con refresh rate a 120 Hz, PWM Dimming a 1.440 Hz. La scelta di adoperare un pannello curvo anziché piatto potrebbe far storcere il naso ai più attenti all'ergonomia ma farlo avvertire come più premium da parte di altri; secondo i leak dovrebbe trattarsi del medesimo display visto a bordo di OPPO Reno 10 Pro+, quindi anche con una luminosità massima di 1.400 nit.

OnePlus Ace 2 Pro si baserebbe sullo Snapdragon 8 Gen 2, il ché sarebbe un passo in avanti sia rispetto a Ace 2 e 2V, basati su Snapdragon 8+ Gen 1 e Dimensity 9000. Tuttavia dovrebbe trattarsi della versione potenziata del chipset di Qualcomm, con una frequenza massima di 3,36 GHz (già vista a bordo di Red Magic 8S Pro ed altri dispositivi). Lato memorie dovremmo trovare un'altra novità mutuata dal top di gamma da gaming, ovvero la bellezza di 24 GB di RAM. Ovviamente non dovrebbe mancare uno spazio di archiviazione altrettanto esagerato, con tagli fino a 1 TB di storage.

Ad alimentare il tutto ci sarebbe una batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica SuperVOOC da 150W. Le indiscrezioni riportano anche l'esistenza di una versione con ricarica da 100W (anche se pare inutile avere due modelli con una potenza “simile”). Il comparto fotografico farebbe affidamento su una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP con sensore principale Sony IMX890 e OIS, ultra-grandangolare e macro, oltre a una selfie camera da 16 MP. Il resto delle specifiche includerebbe un software OxygenOS 13 con Android 13 e connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 6, sensore IR e anche l'Alert Slider.

L'insider DigitalChatStation sostiene che il lancio avverrà a luglio/agosto, lo stesso periodo d'uscita di Redmi K60 Ultra: il nuovo OnePlus si troverà quindi a rivaleggiare con il prossimo top di Xiaomi. Per concludere, ricordiamo che il precedente OnePlus Ace Pro è arrivato in versione Global come OnePlus 10T: forse il prossimo Ace 2 Pro debutterà fuori dalla Cina come OnePlus 11T? Ricordiamo che la casa asiatica si è detta scettica sul lancio di eventuali modelli Pro della serie 11, quindi staremo a vedere.

