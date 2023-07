Nubia Z50S Pro/Ultra avrà il SoC più potente in assoluto

Con nome in codice NX713J, non è ancora certo se il prossimo top di gamma si chiamerà Nubia Z50S Pro o Z50S Ultra, ma sappiamo già quali specifiche potrà vantare. Finora i teaser ufficiali si sono esclusivamente concentrati sul comparto della fotocamera, ma grazie a certificazioni e benchmark possiamo scoprirne anche System-on-a-Chip e ricarica rapida.

Fra benchmark e certificazioni, ecco come sarà il prossimo Nubia Z50S Pro/Ultra

Crediti: 3C

Innanzitutto la certificazione dell'ente cinese 3C, che oltre a confermarne l'imminente debutto ce ne svela la potenza della ricarica rapida: 80W, cioè la stessa dell'attuale Nubia Z50 Ultra, per una batteria che potrebbe di nuovo attestarsi attorno ai 5.000 mAh (anche se mancano conferme in tal senso).

Crediti: GeekBench

C'è poi il benchmark nel database GeekBench, che con un punteggio pari a 2.051 in single-core e 5.286 in multi-core rivela la presenza dello Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version. Un nome che indica quello che viene anche indicato come Snapdragon 8+ Gen 2 e che a tutti gli effetti è lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy privato della brandizzazione. Questo significa un processore più potente rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2, con la frequenza di picco che sale da 3,2 a 3,36 GHz per il core Cortex-X3, e una GPU sempre Adreno 740 ma con frequenze che salgono da 680 a 719 MHz.

