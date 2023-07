Netflix: addio ad uno dei piani più economici anche negli Stati Uniti e UK

Aggiornamento 19/07: Come ampiamente pronosticato, Netflix ha cancellato il piano base anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, in seguito al primo test in terra canadese. Sembra essere solo questione di giorni prima che l'aggiornamento dell'offerta arrivi anche in Europa.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una piccola rivoluzione di Netflix, partendo all'introduzione della pubblicità, passando per il blocco della condivisione delle password, fino ad arrivare a quella che potrebbe essere la cancellazione di uno dei piani più economici per il servizio. In Canada, infatti, il popolare servizio di streaming ha attuato una nuova sperimentazione che prevede la rimozione del piano Base.

Netflix sperimenta in Canada la cancellazione del piano base

Dopo la stretta sulla condivisione delle password, sembra che Netflix sia intenzionata a far pulizia nei piani di streaming della propria offerta. Con l'ultima sperimentazione partita in Canada in questi giorni, infatti, il celebre servizio di streaming ha rimosso la possibilità di abbonarsi al piano Base da 9.99$ al mese, lasciando attivo solo il piano Base con pubblicità da 5.99$ al mese, piano Standard da 16.49$ e piano Premium da 20.99$.

Chi è abbonato al piano Base potrà mantenere attivo il servizio senza dover rimodulare la propria offerta, ma i nuovi abbonati non potranno più accedere ad uno dei piani più economici di Netflix, e dovranno virare necessariamente sull'opzione che prevede anche la pubblicità oppure al piano Standard, raddoppiando (quasi) la spesa.

Al momento sembra trattarsi di una sperimentazione e non ci sono segnali che indicano che questo cambiamento possa arrivare anche nel resto del mondo. Come per la condivisione delle password, tuttavia, potrebbero essere necessari diversi mesi prima che Netflix decida effettivamente di ampliare i cambiamenti negli altri paesi.

Aggiornamento 19/07: piano Base cancellato anche in altri paesi

La sperimentazione canadese, come ampiamente pronosticato, ha portato alla cancellazione del piano Base anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il piano più economico senza pubblicità di Netflix è quindi ufficialmente cancellato nei due mercati più grandi, restando disponibile a questo punto soltanto in Europa. Potrebbe trattarsi, però, di una questione di pochi giorni (se non settimane) prima che il piano Base venga cancellato anche nel vecchio continente e di conseguenza in Italia.

Non ci resta quindi che attendere informazioni ufficiali da parte del colosso statunitense in merito alla sopravvivenza del piano Base nel nostro paese.

