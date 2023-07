NASA+: la nuova piattaforma di streaming ti porta nello spazio

NASA+ è una di quelle idee che, una volta scoperte, pensi: “Come mai non c'avevano pensato prima?“. In queste ore, l'agenzia aerospaziale statunitense ha annunciato quella che sarà la prima piattaforma di streaming per lo spazio. Una novità che farà gola a tutti coloro che sono soliti seguire gli eventi di lancio targati NASA così come tutti i contenuti multimediali che sono soliti pubblicare sulle loro pagine web, anche perché sarà un servizio gratuito e senza pubblicità.

NASA+ sarà il servizio di streaming gratuito e senza pubblicità per visitare lo spazio

Se avete temuto di dover avere a che fare con l'ennesima piattaforma di streaming in abbonamento, potete dormire sonni sereni: NASA+ sarà sostanzialmente un'evoluzione dell'attuale NASA TV, tramite cui seguire gli eventi in diretta ma anche avere accesso a contenuti educativi sullo spazio, vedere in tempo reale la terra dalla Stazione Spaziale Internazionale, simulare il Sistema Solare e così via. All'interno di NASA+ saranno anche pubblicate nuove serie originali per gli amanti del cosmo: “Trasformare la nostra presenza digitale ci aiuterà a raccontare meglio le storie di come la NASA esplora l'ignoto nell'aria e nello spazio, ispira attraverso la scoperta e innova a beneficio dell'umanità“, afferma Marc Etkind del NASA Office of Communications.

NASA+ sarà disponibile in Beta entro settembre e in versione stabile entro fine 2023, e sarà accessibile utilizzando l'app NASA su Android, iOS, Apple TV, Fire TV e Roku, oltre che tramite sito web da browser.

