Motorola RAZR 40 Ultra fallisce il test di resistenza in modo… inaspettato!

A inizio giugno Motorola ha lanciato i suoi nuovi smartphone pieghevoli, in versione standard e potenziata. Ora il fratello maggiore Motorola RAZR 40 Ultra è protagonista di un video davvero particolare: il top di gamma pieghevole è alle prese con i primi test di resistenza, con un fail davvero inaspettato che ha lasciato di stucco perfino l'operatore.

Motorola RAZR 40 Ultra alle prese con i test di resistenza: come si è comportato il flip phone

Crediti: JerryRigEverything

Il nuovo pieghevole in versione Ultra ha portato con sé varie novità rispetto alla precedente generazione. Il cambiamento più visibile è posizionato all'esterno: si tratta dell'enorme schermo da 3,6″ con refresh rate a 144 Hz e protezione Gorilla Glass Victus. Stavolta Motorola ha deciso di puntare ancora di più sul display esterno del flip phone, che è diventato maggiormente interattivo (con la possibilità di visualizzare tantissimi contenuti). Tuttavia proprio questa novità è il punto critico di Motorola RAZR 40 Ultra e il motivo del suo fail durante i test di resistenza.

I test sono stati eseguiti dal canale YouTube JerryRigEverything, celebre proprio per questo tipo di contenuti (e quindi dei veterani del settore). Il top di gamma pieghevole si è comportato bene alle prese con lo scratch test e il burn test, dimostrando un buon livello di resistenza ai graffi e alle fiamme (per quanto riguarda la velocità con la quale si rompono i pixel). Ovviamente un “buon livello” per la categoria dei pieghevoli, visto che si tratta di display molto particolari.

Purtroppo la criticità è emersa con il test di piegatura: incredibilmente, lo schermo interno (e quindi quello più “delicato”) non mostra segni di cedimento, reggendo alla grande contro le pressioni dell'operatore. Tuttavia, a sorpresa, è il display esterno a cedere: il vetro protettivo Gorilla Glass Victus (di ultima generazione) va letteralmente in frantumi. Un finale inaspettato visto che il pannello protettivo dovrebbe reggere a ben altro.

Nonostante il finale amaro va comunque considerato che si tratta di un test estremo: nella vita quotidiana uno smartphone non viene di certo maneggiato in questo modo.

