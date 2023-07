MIUI 14: tutti i bug su smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Come ogni nuova release software, anche l'ultima MIUI 14 su base Android 13 rilasciata da Xiaomi sui vari modelli che compongono il suo catalogo può presentare bug di varia natura. Specialmente quando si ha un elenco molto ampio di modelli di smartphone in vendita, la presenza di problematiche software può risultare più frequente del normale. Allo stesso tempo, quello di Xiaomi è uno dei team di sviluppatori più aperto sull'argomento. Per tenere informata la sua community, pubblica dei bollettini in cui indica quali sono le falle software che affliggono i suoi smartphone. E dopo aver visto quali sono i bug che affliggono la MIUI 13, è arrivato il momento di trattare quelli che riguardano la più recente release software.

Ultimo aggiornamento: luglio 2023

Tutti i bug software della MIUI 14 per gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

MIUI 14

Google Maps non visualizza le indicazioni di navigazione del puntatore

Impossibile aprire video nella Galleria

Impossibile scaricare immagini e video dal cloud

Malfunzionamenti per NFC e Google Pay

Xiaomi 13

V14.0.19.0.TMCEUXM Impossibile collegarsi ad Android Auto

V14.0.15.0.TMCEUXM Il display Ambient non funziona Wi-Fi lento

V14.0.4.0.TMCMIXM Impossibile installare le app scaricate dal Google Play Store Impossibile collegarsi ad Android Auto Il display Ambient non funziona



Xiaomi 13 Pro

V14.0.19.0.TMBEUXM/V14.0.22.0.TMBEUXM Wi-Fi lento

V14.0.19.0.TMBEUXM/V14.0.7.0.TMBMIXM Impossibile installare le app scaricate dal Google Play Store



Xiaomi 13 Ultra

V14.0.2.0.TMAMIXM/V14.0.1.0.TMAMIXM Impossibile effettuare il login in Carousell App



Xiaomi 12

14.0.5.0.TLCEUXM/14.0.2.0.TLCMIXM Rallentamenti di sistema durante le sessioni di gaming



Xiaomi 12 Lite

14.0.3.0.TLIMIXM Lo schermo si illumina automaticamente dopo aver bloccato lo schermo



Xiaomi 12X

14.0.1.0.TLDEUXM Impossibile selezionare il browser per aprire il collegamento all'app di terze parti

V14.0.3.0.TLDMIXM Lo schermo si illumina automaticamente dopo aver bloccato lo schermo



Xiaomi 12T Pro

V14.0.1.0.TLFMIXM Lo schermo si illumina automaticamente dopo aver bloccato lo schermo



Xiaomi 11 Lite 5G

V14.0.5.0.TKIEUXM Impossibile aggiornare Google Play L'NFC non funziona



Xiaomi 11i

V14.0.1.0.TKAMIXM Lo schermo si illumina automaticamente dopo aver bloccato lo schermo



Xiaomi 11T

V14.0.1.0.TKWEUXM La luminosità automatica non funziona

14.0.3.0.TKWMIXM La luminosità automatica non funziona Impossibile trasmettere lo schermo Errore MiMediaEditor



Xiaomi 11T Pro

V14.0.5.0.TKDEUXM Il dispositivo si riavvia automaticamente dopo l'aggiornamento manuale di Google Play

14.0.3.0.TKDEUXM Il dispositivo si blocca in modo casuale Il sensore di prossimità non funziona Dopo aver ascoltato le chiamate vocali di WhatsApp, lo schermo non può essere acceso



Redmi Note 12

V14.0.9.0.TMTMIXM Problema di sfocatura nelle foto quando condivise su Instagram

V14.0.6.0.TMTMIXM Problemi di connettività



Redmi Note 11 Pro

V14.0.2.0.TKTMIXM il WIFI 5G non può essere utilizzato dopo l'aggiornamento



Redmi Note 10

14.0.1.0.SKGMIXM Impossibile connettersi alla fotocamera La fotocamera frontale non funziona



Redmi Note 9S

V14.0.3.0.SJWMIXM Riavvii improvvisi



Redmi Note 8 (2021)

V14.0.3.0.TCUMIXM TikTok si chiude in maniera anomala



Redmi 10 5G

V14.0.2.0.TLSMIXM La rete dati non funziona



POCO F5 Pro

V14.0.4.0.TMNMIXM Google Maps non visualizza le indicazioni di navigazione del puntatore



POCO F4

V14.0.2.0.TLMINXM Impossibile connettersi alla rete 5G



POCO F3

V14.0.7.0.TKHMIXM Il launcher POCO crasha/non risponde



POCO X5

V14.0.2.0.TMPEUXM/V14.0.2.0.TMPMIXM Riavvii improvvisi



POCO X3 GT

V14.0.2.0.TKPMIXM Non funziona la rete dati, segnale instabile, impossibile connettersi alla rete 5G



POCO M3 Pro 5G

Android 13 Problemi di connettività



nel nostro volantino settimanale

⭐️ Scopri le