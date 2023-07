Threads inizia a perdere utenti, ma non è colpa dell’Europa

Dopo aver stracciato ogni record raggiungendo quote altissime di utenti in pochissimo tempo, sembra che il momento di gloria di Threads stia rapidamente terminando. Secondo un report emerso online, sono già molti gli utenti che hanno smesso di utilizzare il nuovo social network di Mark Zuckerberg, ma la colpa sembrerebbe non essere della decisione di Meta di bloccare l'accesso in Europa e di conseguenza tagliare fuori una fetta importante dell'utenza.

Threads perde utenti: il momento di gloria è già finito?

Crediti: Instagram

Nella giornata di ieri la compagnia di Mark Zuckerberg ha confermato di aver bloccato l'accesso a Threads dall'Europa, impedendo anche alle VPN di funzionare correttamente sull'app del nuovo social. Con la promessa di un presto ritorno del vecchio continente, sembra che i problemi per Meta siano iniziati tuttavia già nel precedente weekend. La CNBC, infatti, riporta che dallo scorso sabato gli utenti giornalieri sono calati del 20%, con il tempo speso su Threads totalmente dimezzato (-50%).

Il calo è sicuramente fisiologico: molti nuovi utenti sono spesso attratti dalla novità ma in realtà non rappresentano un vero valore aggiunto se non quello numerico, dato che si ritrovano in seguito ad abbandonare la piattaforma dopo poco. Tuttavia, bisogna segnalare anche le mancanze di Threads in fase di lancio: per colmare il vuoto lasciato dalla continua impopolarità di Twitter, Meta ha lanciato la nuova app con tantissime funzioni di base mancanti, come per esempio un feed cronoloigico o il supporto agli hashtag.

BREAKING: CNBC reports that Meta's Threads has had its daily users down 20% since Saturday and user time spent on the platform is down 50% — The Spectator Index (@spectatorindex) July 14, 2023

Threads ha raggiunto 100 milioni di utenti in soli 5 giorni, ma a quanto pare sono molti di meno quelli che attualmente utilizzano (e possono utilizzare) il nuovo social network. L'arrivo ufficiale in Europa vedrà sicuramente un nuovo flusso di utenti arrivare sulla piattaforma, ma attualmente non ci sono notizie ufficiali su quando questo potrà accadere.

