Huawei MatePad 11.5 (2023) ufficiale con Snapdragon 7 e display FullView a 120 Hz

La serie di tablet della compagnia cinese continua ad arricchirsi con nuovi modelli e dopo MatePad Air arriva un'ennesima novità. Presentata questo mese in Malesia, ora Huawei MatePad 11.5 (2023) sta per fare capolino anche in Cina: ne approfittiamo per un riepilogo delle specifiche tecniche e dei dettagli sul prezzo e teniamo le dita incrociate per l'uscita anche alle nostre latitudini.

Huawei MatePad 11.5 (2023): tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet

Design e display

Crediti: Huawei

In termini di stile, il nuovo arrivato ricalca quanto visto con MatePad Air: abbiamo una scocca metallica leggera ed sottile, con una singola fotocamera accompagnata dal Flash LED (in un modulo posteriore a pillola). Huawei MatePad 11.5 (2023) misura 260,88 x 176,82 x 6,85 mm per un peso di circa 499 grammi; il dispositivo integra un ampio schermo LCD IPS da 11,5″ con risoluzione QHD+ (2.200 x 1.440 pixel), rapporto in 3:2, 229 PPI, 100% sRGB e refresh rate fino a 120 Hz.

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche di Huawei MatePad 11.5 (2023) sono basate sullo Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm (fino a 2,40 GHz e con GPU Adreno 644), con 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage non espandibile. La batteria è un'unità da 7.700 mAh con ricarica da 22,5W mentre lato software è presente HarmonyOS 3.1.

Crediti: Huawei

Il dispositivo è dotato di doppi microfoni, quattro speaker, il supporto alla M-Pencil di seconda generazione, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed un sensore di luminosità. È presente anche una variante con GPS ma non abbiamo la connettività mobile. Il comparto fotografico si affida ad un sensore principale da 13 MP mentre frontalmente trova spazio una selfie camera da 8 MP.

Huawei MatePad 11.5 (2023) – Prezzo e uscita

Dopo il lancio in Malesia (al prezzo di circa 293€ al cambio), Huawei MatePad 11.5 (2023) si appresta al debutto in Cina dal prossimo 20 luglio. Non sappiamo ancora se il nuovo tablet arriverà in Europa, quindi restiamo in attesa di novità.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le