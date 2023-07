Huawei FreeBuds SE 2 ufficiali: le nuove TWS economiche con 40 ore di autonomia

Dopo un lungo periodo senza nuove TWS, il colosso tecnologico cinese va ad arricchire la sua offerta budget con un nuovo paio di cuffiette low cost. Si tratta degli auricolari true wireless Huawei FreeBuds SE 2, disponibili in patria a distanza di circa un anno dal primo capitolo (arrivato anche in Italia): ecco tutti i dettagli su design, specifiche, prezzo e uscita sul mercato.

Huawei FreeBuds SE 2: specifiche, prezzo e uscita dei nuovi auricolari true wireless

Crediti: Huawei

Rispetto al primo capitolo – ricordiamo, presentato anche in Italia – abbiamo delle differenze importanti per quanto riguarda il lato estetico. Le Huawei FreeBuds SE 2 presentano una custodia “verticale” e una indossabilità semi in-ear mentre il primo modello è dotato di gommini in-ear e un case di ricarica “orizzontale”. In entrambi i casi si tratta di auricolari true wireless con stelo, con driver da 10 mm, dotate di tanta autonomia ed un corpo leggero (3,8 grammi).

Crediti: Huawei

A proposito della durata, la nuova versione sale a 40 ore di riproduzione musicale (contro le 24 ore del precedente modello) contando anche la custodia; in alternativa, sono 9 ore di autonomia delle cuffiette. Inoltre grazie al supporto alla ricarica rapida bastano solo 10 minuti di carica per beneficiare di circa 3 ore di musica. La batteria della custodia è un'unità da 510 mAh mentre ciascun auricolare offre un'unità da 41 mAh. Le TWS sono dotate di certificazione IP54 (contro polvere e schizzi d'acqua), connettività Bluetooth 5.3 e di controlli touch.

Crediti: Huawei

I nuovi auricolari true wireless Huawei FreeBuds SE 2 sono stati lanciati in Cina e sono già in vendita a circa 25€ al cambio attuale, ossia 199 CNY. Si tratta di una soluzione decisamente accessibile, similmente alla versione dello scorso anno. Le prime FreeBuds SE sono state lanciate anche in Italia, quindi è probabile che vedremo anche il secondo capitolo alle nostre latitudini.

