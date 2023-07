Honor Pad X9 ufficiale in Europa: un tablet economico con tanto da offrire

Nelle scorse ore la compagnia cinese ha lanciato in Italia il nuovo Honor 90, smartphone che rivela ancora una volta le potenzialità del brand e della sua serie Number. Nel frattempo ha fatto capolino anche un nuovo tablet economico, Honor Pad X9, dispositivo dotato di buone specifiche tecniche ed un prezzo interessante (per il momento disponibile solo in alcuni mercati).

Honor Pad X9 arriva in Europa: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet

Design e display

Crediti: Honor

Di recente in Cina è stato presentato il tablet Honor Pad X8 Pro e il modello lanciato in Europa altro non è che il suo rebrand internazionale. Si tratta di un dispositivo con una scocca in metallo ed un corpo da 267,3 x 167,4 x 6,9 mm per un peso di circa 499 grammi. Honor Pad X9 è dotato di uno schermo LCD IPS da 11.5″ di diagonale, con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) e refresh rate a 120 Hz. Di certo un bel passo avanti rispetto ai 10.1″ a 60 Hz del predecessore.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Crediti: Honor

Rispetto alla scorsa generazione (MediaTek), le specifiche tecniche di Pad X9 si affidano a Qualcomm con lo Snapdragon 685; si tratta di un chipset realizzato a 6 nm, con una frequenza di clock massima di 2,8 GHz ed una GPU Adreno 610. Il tutto è accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Migliora anche la batteria, che passa da 5.100 mAh a ben 7.250 mAh.

Crediti: Honor

Il resto delle specifiche comprende una fotocamera da 5 MP, una selfie camera da 5 MP, WiFi Dual Band, Bluetooth 5.1, sei speaker e Android 13, sotto forma di MagicOS 7.1.

Honor Pad X9 – Prezzo e uscita

Il nuovo Honor Pad X9 è stato lanciato al prezzo di 250€ nella sola configurazione da 4/128 GB (con WiFi). Al momento il tablet è disponibile all'acquisto in Germania e UK e non è dato di sapere se arriverà anche in Italia. Nonostante non vi sia ancora una conferma, resta il fatto che Honor Pad X8 è arrivato nel nostro paese (a 229,9€), quindi è probabile che anche al suo successore toccherà la stessa sorte.

