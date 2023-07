Fafrees F20 Pro è l’e-bike dell’estate: compatta, pieghevole e adatta ad ogni strada!

Per i tuoi spostamenti in città scegli Fafrees F20 Pro, la bici elettrica compatta e dotata di un corpo pieghevole: grazie alle sospensioni anteriori e alle ruote fat è l'ideale anche per gite e viaggi mentre le sue dimensioni la rendono perfetta per gli spostamenti (entra comodamente nel bagagliaio dell'auto). Se avete in programma un'avventura estiva, allora avete trovato la giusta compagnia per affrontare ogni strada!

Fafrees F20 Pro è in offerta su GearBerry: risparmia con il nuovo codice sconto (e che anche la spedizione EU gratis)

Crediti: Fafrees

Fafrees F20 Pro è una bici elettrica perfetta per gli spostamenti urbani, compatta e facile da trasportare, ma in grado di affrontare anche le strade non asfaltate grazie ad una serie di caratteristiche top. Il veicolo è dotato di un motore brushless da 250W con una coppia massima di 40 N.M, per una velocità fino a 25 km/h. L'autonomia è affidata ad una batteria rimovibile da 36V 18Ah che permette di percorrere fino a 90 km con una singola carica (in modalità assistita). Grazie agli pneumatici CST Fat 3.0 da 20 x 3″ è in grado di adattarsi a vari tipi di superfici: insomma, non si tratta di un modello adatto solo alla città, ma perfetto anche per gite ed escursioni.

Non mancano un cambio Shimano a 7 velocità (per una guida precisa e fluida), una sospensione anteriore a forcella (in modo da spostarci con il massimo comfort) ed sistema di freni a doppio disco. Il corpo della bici è caratterizzato da uno stile step thru, con manubrio regolabile, un comodo sedile ed una struttura pieghevole che la rende facile da trasportare e da riporre (sia a casa che in auto): l'ideale per muoversi in città e per i viaggi!

Ovviamente abbiamo anche una luce LED frontale e quelle posteriori per i freni mentre sul manubrio trova spazio un pratico display LCD, un pannello di controllo facile da consultare (per visualizzare al volo tutti i dettagli su velocità, km percorsi, potenza e così via).

Crediti: Fafrees Crediti: Fafrees Crediti: Fafrees Crediti: Fafrees Crediti: Fafrees

La bici elettrica Fafrees F20 Pro è una soluzione adatta a tutti, comoda da utilizzare (grazie allo stile Step Thru) ma che non disdegna anche le strade più ostiche: l'e-bike è in offerta con codice sconto su GearBerry, con tanto di spedizione gratis dall'Europa. Lo store GearBerry è un portale che conosciamo bene, sempre ricco di occasioni per risparmiare: qui trovate le migliori bici elettriche dei migliori marchi, con spedizione EU in 7 giorni!

N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

Contenuto realizzato in collaborazione con GearBerry.

