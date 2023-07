Teclast T50 Pro è un degno successore: display 2K, 4G e Helio G99 a meno di 200€

Il nuovo tablet di fascia media targato Teclast è il compagno perfetto per le tue avventure estive, l'ideale da portare in spiaggia o in vacanza (per godere ovunque dei tuoi contenuti preferiti, grazie alla connessione 4G). Andiamo a conoscere le migliori occasioni dedicate a Teclast T50 Pro, in offerta lampo o con codice sconto (sempre con un occhio di riguardo per una spedizione vantaggiosa).

Codice sconto Teclast T50 Pro: il nuovo tablet 4G debutta in offerta su Geekbuying

Crediti: Teclast

Il nuovo arrivato del brand va a migliorare alcuni aspetti rispetto al modello T50 standard, come il chipset, la batteria, la versione di Android a bordo e le memorie. Teclast T50 Pro è un tablet dotato di Android 13, equipaggiato con un ampio schermo IPS da 11″ con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) e campionamento del tocco a 120 Hz. Il dispositivo è caratterizzato da una scocca metallica ed uno spessore di 7.5 mm.

A questo giro Teclast ha messo da parte Unisoc, optando per una soluzione MediaTek: il terminale monta il chipset Helio G99 (a 6 nm, fino a 2,2 GHz), accompagnato da 8 GB di RAM (con 8 GB aggiuntivi tramite Virtual RAM) e 256 GB di storage UFS 2.2, espandibili tramite micro SD. La batteria sale a 8.000 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 18W. Non manca la connettività 4G LTE (è presente un doppio slot SIM), il WiFi Dual Band, Bluetooth 5.2 e perfino il GPS. Migliora anche il comparto fotografico, ora basato su un doppio sensore (sempre con uno principale da 20 MP ed una selfie camera da 8 MP). Lato audio sono presenti 4 speaker stereo, per un'esperienza completa a tutto tondo.

Crediti: Teclast

Dopo il lancio a metà giugno, ora Teclast T50 Pro è disponibile in offerta lampo su Geekbuying: il prezzo è di 181€ ma si tratta di una promozione limitata. Nel caso dovesse terminare trovate anche un codice sconto da utilizzare; presente anche la spedizione gratis, per i massimo risparmio. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

