Redmi Buds 4 Vitality: le nuove TWS economiche Xiaomi costano solo 20€

Gli auricolari true wireless economici Xiaomi di nuova generazione sono arrivati: si tratta di un modello dal prezzo super accessibile, dotati di un look minimale e con funzionalità utili. Le Redmi Buds Active/Vitality Edition sono disponibili in offerta lancio e diventano ancora più convenienti visto il prezzo stracciato a cui vengono proposte!

Redmi Buds 4 Active/Vitality Edition: le migliori occasioni in offerta lampo o con codice sconto

Crediti: Xiaomi

Per prima cosa una precisazione Redmi Buds 4 Active è il nome Global delle TWS mentre Vitality Edition è quello per il mercato cinese. Si tratta di auricolari true wireless con indossabilità in-ear e il solito stile minimal di Xiaomi; le cuffiette offrono driver da 12 mm, un corpo leggero (solo 3.6 grammi), la certificazione IP54 e la riduzione del rumore durante le chiamate. La stabilità della connessione è garantita dal Bluetooth 5.3 mentre lato autonomia si parla di circa 28 ore (contando la custodia, altrimenti sono 5.5 ore).

Gli auricolari sono dotati di Quick Connect Popup con la MIUI e presentano anche la ricarica rapida; bastano solo 10 minuti per circa 100 minuti di riproduzione musicale.

Crediti: Xiaomi

Al momento, la migliore occasione per risparmiare sugli auricolari true wireless Redmi Buds 4 Active/Vitality Edition arriva da Banggood: le TWS sono in offerta lampo nell'incarnazione Vitality, ovvero il modello cinese. Poco male, specialmente perché il prezzo lancio sullo store è davvero conveniente: solo 20€ (ma solo per un numero limitato di unità). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

