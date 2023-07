Il drone FIMI X8 Mini V2 sfiora il 40% di sconto con i saldi estivi

Il mini drone di FIMI debutta in una veste leggermente migliorata, con un look minimale e fresco e buone caratteristiche. FIMI X8 Mini V2 torna nuovamente in offerta su Banggood: è possibile risparmiare quasi il 40%, ma solo per pochi giorni!

FIMI X8 Mini V2 è il nuovo drone del brand partner di Xiaomi, in offerta lampo su Banggood

FIMI X8 Mini V2 è la versione aggiornata del drone quadricottero compatto del brand partner di Xiaomi. A questo giro troviamo un corpo ancora più leggero (250 grammi), un maggiore tempo di volo (circa 37 minuti) ed il livello 5 di resistenza al vento, insieme alle solite caratteristiche che hanno reso questo drone una soluzione adatta sia a neofiti che ad utenti esperti.

Il dispositivo è dotato di un sistema di trasmissione TDMA di terza generazione, in grado di offrire una maggiore stabilità e fluidità. La ricarica della batteria avviene tramite porta Type-C ed è presente una telecamera in 4K con gimbal meccanico a tre assi (e modalità notturna per scatti serali). Non mancano il posizionamento tramite GPS/Glonass/Beidou/Galileo, un'app companion completa ed intuitiva e altre funzioni utili durante il volo.

Il nuovo drone FIMI X8 Mini V2 ritorna in sconto su Banggood in offerta lampo con uno sconto di quasi il 40%. Sono presenti due versioni in base alle esigenze: quella con una batteria (in offerta a 266€) e la variante con due batterie, che viene proposta in promo a circa 329€.

