BOE e Samsung si sfidano in tribunale: chi avrà la mano di Apple?

Aggiornamento 11/07: Samsung risponde a BOE e lancia la contro-denuncia, trovate i dettagli all'interno dell'articolo.

Da quando Apple ha deciso di diversificare la fonte dei suoi componenti hardware, la competizione si è ulteriormente fatta vivace fra compagnie come Samsung e BOE. Arriva dalla Cina la notizia che vede BOE Technology Group aver intentato una causa legale ai danni del competitor sud coreano per la presunta violazione di brevetti. Non è ancora specificato a chiare lettere, ma sia Samsung che lo store cinese JD.com sono stati denunciati da BOE per “controversie per violazione dei diritti di brevetto delle invenzioni” presso il tribunale di Chongqing.

BOE fa causa a Samsung, che precedentemente aveva fatto causa a BOE, ed è anche “colpa” di Apple

Questa mossa segue quella sempre di Samsung, che lo scorso dicembre aveva contattato l'International Trade Commission degli Stati Uniti per denunciare 17 centri di riparazione cinesi, accusati di acquistare illegalmente schermi e usarli per riparare smartphone Samsung ed Apple; questi schermi avrebbero violato la sua proprietà intellettuale, nello specifico quella legata alla tecnologia Diamond Pixel dei suoi schermi AMOLED. Lo scorso aprile l'ente americano ha quindi avviato indagini contro BOE, e anche se non è confermato parrebbe essere coinvolta in questo illecito. Samsung avrebbe quindi contattato Apple per chiederle di non utilizzare i pannelli BOE in quanto apporterebbero “piccole modifiche” alla sua tecnologie, con riferimento agli schermi cinesi BOE Blue Diamond.

Dopo la causa dalla Cina, Samsung Display ha risposto intentando una nuova causa contro BOE, accusata di aver violato 5 brevetti utilizzati nella produzione dei display usati anche su iPhone. Rivolgendosi alla giuria federale del Texas, la richiesta di Samsung è quella di risarcimento danni e ingiunzione per stoppare la vendita degli schermi incriminati. L'azienda afferma: “Abbiamo subito, e continueremo a subire, un danno irreparabile a causa della violazione del ‘Brevetto 599'“, il quale si occupa del miglioramento della qualità visiva del display.

In questi anni, la rivalità fra Samsung e BOE si è fatta particolarmente serrata da quando Apple ha deciso di affidare al produttore cinese una parte dei suoi ordini. BOE si è occupata di fornire schermi per le serie iPhone 12, 13 e 14, seppur Samsung ed LG continuino a rappresentare la quota di maggioranza, per non parlare del fatto che i modelli Pro e Pro Max sarebbero ad appannaggio esclusivo della Sud Corea per i problemi produttivi riscontrati in Cina.

