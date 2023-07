Microsoft porta Bing Chat su Google Chome ma con molte limitazioni

Lo sviluppo di Bing Chat continua a gonfie vele ed oggi Microsoft porta la nuova versione del motore di ricerca con intelligenza artificiale anche al di fuori del browser Edge. Per la prima volta, infatti, dai prossimi giorni il nuovo Bing sarà utilizzabile anche su Google Chrome, ma non mancheranno le limitazioni.

Bing Chat arriva su Google Chrome con la modalità scura e tante limitazioni

Crediti: Canva

Con l'arrivo della compatibilità ufficiale per Google Chrome, Bing Chat può essere finalmente utilizzato anche senza dover cambiare browser in favore di Microsoft Edge. Collegandosi al sito ufficiale, infatti, basterà cliccare sull'icona “Chat” per avviare immediatamente il chatbot con intelligenza artificiale integrata.

La compatibilità è attualmente in fase di rollout, quindi potrebbe non essere disponibile fin da subito per tutti gli utenti, ma bisogna segnalare le limitazioni con cui arriva il servizio sul browser di Google: se in Edge è possibile scrivere prompt da 4000 caratteri, su Chrome il limite è impostato a 2000. Per quanto riguarda le risposte, invece, il chatbot potrà fornirne solo 5 sul browser di Big G, mentre su Edge è possibile ottenerne fino a 30.

Con la compatibilità per Google Chrome arriva anche la nuova modalità scura, con il nuovo Bing che ti tinge di tonalità di nero e grigio per affaticare di meno la vista.

