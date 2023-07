Doppio sconto AVAKA R3: la bici elettrica ideale per la città, quasi a metà prezzo!

La bici elettrica AVAKA R3 è un'ottima scelta per chi cerca una bici elettrica versatile e affidabile. È perfetta per gli spostamenti urbani, ma può essere utilizzata anche per escursioni in campagna. Insomma, la soluzione adatta agli utenti in cerca di un modo ecologico, economico e divertente per spostarsi in città, ora in doppio sconto: una super offerta lampo ed un coupon dedicato, ovviamente con l'immancabile spedizione EU!

AVAKA R3 è la city bike perfetta per i tuoi spostamenti urbani: ecco come fare per risparmiare

La nuova bici elettrica AVAKA R3 è una delle aggiunte più interessanti della scuderia del brand: si tratta infatti di una city bike, ma con tutte le carte in regola per sfidare anche strade più impervie (ma senza esagerare). Parliamo infatti di un modello equipaggiato con un potente motore brushless da 350W, perfetto per affrontare salite con pendenza fino a 25°. Inoltre abbiamo pneumatici da 700 x 40 mm (27,5 x 1,5″) per una guida confortevole e stabile grazie alle loro caratteristiche anti-scivolo e anti-vibrazione.

L'e-bike è alimentata da una batteria da 36V 12,5Ah: si tratta di un'unità removibile, inserita in alloggiamento sicuro (a prova di acqua e polvere). In termini di autonomia si parla di ben 70 km in modalità assistita e di 35 km in quella full electric.

Insomma, si tratta di una bici elettrica solida e bella con un corpo leggero ed agile, con un telaio a triangolo (con trattamento termico T4T6): perfetta per i tuoi spostamenti urbani all'insegna del risparmio, della salute e della mobilità green. Tra le altre caratteristiche importanti troviamo un cambio Shimano a 7 velocità, un pratico display LCD per visualizzare tutti i dettagli a colpo d'occhi ed un sistema con freno a disco meccanico.

La bici elettrica AVAKA R3 è in offerta sullo store GOGOBEST, con tanto di spedizione gratis dall'Europa. L'e-bike è in forte sconto (ben 700€) ed è presente anche un coupon per un risparmio aggiuntivo che fa scendere il prezzo a 719,9€. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

Oltre a questo modello lo store GOGOBEST ha dato il via ad una serie di sconti ed occasioni anche per altre bici elettriche: date un'occhiata alla pagina dedicata all'evento!

