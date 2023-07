L’app ufficiale di Audible è in arrivo su Wear OS

Se amate controllare la musica in modo rapido dal polso con il vostro smartwatch, sarete felici di sapere che molto presto questa possibilità sarà offerta anche per gli audiolibri grazie all'applicazione ufficiale di Audible per Wear OS. Durante l'evento Unpacked di Samsung, infatti, è stato annunciato l'arrivo imminente di un'app dedicata che consentirà di gestire gli audiolibri in modo molto più rapido.

Gli audiolibri si ascoltano e controllano direttamente dal polso grazie alla nuova app per Wear OS

Crediti: Samsung

La presentazione di Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic ha visto protagonista anche Wear OS 4, la nuova versione del sistema operativo per smartwatch che farà il suo debutto proprio con i nuovi dispositivi indossabili di Samsung. Ad affiancare il nuovo OS ci saranno una serie di nuove applicazioni, tra cui WhatsApp, Gmail e Audible.

Grazie alla nuova app ufficiale del servizio di audiolibri di Amazon, sarà possibile controllare la riproduzione e il download dei propri contenuti multimediali proprio come già avviene su Apple Watch. L'esperienza d'uso sarà molto simile alle app musicali, con la possibilità di mettere in pausa, alzare il volume oppure andare avanti e indietro velocemente direttamente tramite il proprio smartwatch.

Audible è un servizio in abbonamento che offre circa 70.000 audiolibri che possono essere riprodotti sul web o tramite le app mobile (anche offline). Il servizio ha un costo di 9.99€ al mese ma è possibile provarlo gratis per 30 giorni.

