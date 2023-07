Apple rilascia iOS 16.5.1 (a) ma c’è un problema: subito rimossa la patch

Con l'arrivo di iOS 16, Apple ha introdotto una serie di piccoli aggiornamenti che mirano a risolvere unicamente dei problemi di sicurezza. Sotto il nome di “Interventi di sicurezza rapidi” questi aggiornamento pesano pochi MB e richiedono un tempo brevissimo per essere installati, ma a quanto pare non sono esenti da bug. Il nuovo aggiornamento 16.5.1 (a) è stato pubblicato e rimosso del giro di qualche ora, a causa di quello che sembra essere un problema con Safari.

Il nuovo intervento di sicurezza rapido di iOS rimosso a causa di un bug con Safari

L'intervento di sicurezza per iOS 16.5.1 (a) si occupa di risolvere un exploit utilizzato in modo attivo dai malintenzionati, ma sembra che qualcosa non abbia funzionato creando dei problemi con il browser del sistema operativo. Sono in tanti gli utenti che hanno segnalato, infatti, l'impossibilità di accedere a siti come Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom e tanti altri a causa di un errore di compatibilità con Safari.

Apple ha subito rimosso l'aggiornamento per evitare ulteriori problemi e probabilmente pubblicherà nuovamente iOS 16.5.1 (a) soltanto quando il bug di Safari sarà completamente risolto. Questo potrebbe avvenire nel giro di qualche giorno, vista comunque la gravità dell'exploit che avrebbe dovuto risolvere l'aggiornamento di sicurezza rapido.

Se avete installato l'aggiornamento e state riscontrando problemi, potete disinstallarlo tramite “Impostazioni > Generali > Info” e facendo tap sulla versione di iOS. Dalla pagina che si aprirà basterà selezionare Rimuovi intervento di sicurezza per eliminare l'aggiornamento che causa problemi e nel giro di pochi minuti potrete nuovamente utilizzare Safari al pieno delle sue potenzialità.

