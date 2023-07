Apple si affida alla Corte Suprema per salvare il suo App Store

La lunga battaglia legale tra Apple ed Epic non ha visto un reale vincitore, con entrambe le compagnie che sono uscite dalla diatribe probabilmente scontente del risultato. Apple, tuttavia, sembra aver accusato maggiormente il colpo tanto da chiedere alla Corte Suprema di salvare il modello di business di App Store e invertire il giudizio emesso nella causa contro Epic.

Apple chiede che venga rivista la sentenza del caso contro Epic e Fortnite

Crediti: Epic

Facciamo un piccolo passo indietro nel tempo: nel 2020 Epic decide di bypassare il servizio di acquisti in-app di App Store offrendo il pagamento diretto delle microtransazioni di Fortnite a prezzo scontato. Il ban immediato da parte di Apple ha portato ad una lunga battaglia legale che si è conclusa solo negli scorsi mesi, probabilmente scontentando tutti.

Apple dovrà consentire agli sviluppatori di utilizzare pagamenti di terze parti nelle loro app, offrendo un metodo alternativo agli acquisti in-app di App Store (un danno che vede un perdita dei ricavi del 30% della commissione ottenuta per ogni acquisto), mentre Epic non potrà riportare Fortnite su App Store dato che il ban è stato considerato giusto a causa delle violazioni dei termini di servizio allora vigenti.

Il risultato danneggia sicuramente Apple (ma non i consumatori, ndr), quindi la compagnia di Cupertino ha deciso di arrivare al massimo grado di giudizio: farà appello alla Corte Suprema. Epic non ha ancora commentato l'accaduto, ma è possibile che anche la compagnia di Tim Sweeney possa ricorrere alla Corte Suprema per tentare il ritorno a sorpresa di Fortnite su App Store.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le