Apple sta creando il suo ChatGPT, ma ha ancora paura

Se ci avete fatto caso, mentre sempre più aziende si prodigano per parlare di intelligenza artificiale nei propri keynote, Apple è l'unica fra i nomi più grandi a fare l'esatto opposto. Anche quando introduce funzionalità AI all'interno dei suoi software, si limita a definirle capacità di machine learning. Il motivo è sempre il solito: in quel di Cupertino non si accelerano i tempi, anche a costo di perdere il primato di aver fatto qualcosa per primi, preferendo invece entrare in un settore a giochi avviati ma portando sul piatto qualcosa di più rifinito e pronto all'uso.

L'intelligenza artificiale targata Apple esiste già, ma potrebbe volerci tempo prima di provarla

Nonostante ci siano servizi AI per tutti i gusti, la maggior parte di essi è tutt'altro che facilmente accessibili: come ogni nuova tecnologia, sono gli early adopter, i più smanettoni, a farne utilizzo. Ma questa non è la filosofia di Apple, che più di ogni altra azienda preferisce creare hardware e software di facile accesso per tutti.

Ma ciò non significa che non stia lavorando dietro le quinte per creare il proprio sistema d'intelligenza artificiale. Lo riporta il noto insider Mark Gurman, secondo cui gli ingegneri starebbero lavorando a quello che viene denominato “Apple GPT“, anche se sicuramente non sarà questo il suo nome definitivo. E se ChatGPT si basa sul modello di linguaggio GPT, quello di Apple si baserebbe sul modello LLM proprietario Ajax, eseguito su Google Cloud e sviluppato tramite il framework di machine learning Google JAX.

Le fonti riportano che più team Apple starebbero lavorando al progetto, assieme a recenti assunzioni come John Giannandrea, precedentemente a capo della ricerca AI di Google, e la supervisione del vicepresidente Craig Federighi. Nonostante i lavori proseguono, per il momento non ci sarebbero piani concreti per il suo rilascio pubblico; in una recente intervista, Tim Cook ha affermato che il mercato AI ha “una serie di problemi che devono essere risolti“, uno su tutti quello della privacy, da sempre molto a cuore ad Apple. Nel frattempo, Qualcomm e Meta stanno lavorando per portare l'AI in locale su smartphone, il ché risolverebbe il problema di inviare dati sensibili ai server del servizio AI di turno.

