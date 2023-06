YouTube: la qualità 1080p Premium inizia ad arrivare su Android e Google TV

Uno dei nuovi vantaggi legati all'abbonamento YouTube Premium è la possibilità di sfruttare sulla nota piattaforma di contenuti multimediali una qualità streaming superiore, con bitrate più alto rispetto al normale 1080p. I test sono iniziati nel mese di febbraio in esclusiva sui dispositivi Apple, ma dopo l'annuncio ufficiale di Google ad aprile sembra che la funzione stia arrivando anche su Android.

La qualità superiore di YouTube Premium arriva anche su smartphone Android e TV

Negli ultimi giorni su Reddit e Twitter sono comparse diverse segnalazioni di utenti abbonati al servizio Premium che possono finalmente utilizzare su YouTube la qualità “1080p Premium” anche sugli smartphone Android e su Google TV. Questa nuova funzione permette di sfruttare uno streaming a bitrate più alto, in modo da migliorare la qualità generale della visione dei contenuti.

Ovviamente la qualità classica 1080p rimane disponibile gratuitamente per tutti gli utenti e non necessita assolutamente di un abbonamento. Quella legata a YouTube Premium è soltanto una versione migliorata della qualità Full HD, di cui adesso è possibile usufruire anche su Android e Google TV.

La funzione sembra essere ancora in fase di rollout, quindi potrebbe non essere disponibile fin da subito per tutti gli utenti: per verificare l'attuale presenza della nuova qualità video è possibile consultare il menu “Impostazioni > Qualità > Avanzata“.

YouTube, nelle ultime settimane, ha detto addio anche alle Storie: una funzione ripresa dai social network più in voga che però non è riuscita a trovare spazio sul servizio di streaming di Google.

