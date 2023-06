Usate un AdBlock? YouTube vi blocca la riproduzione dei video

Google continua la sua crociata contro gli AdBlock adottando nuove misure dissuasive su YouTube. Le applicazioni e le estensioni che permettono di bloccare la pubblicità su internet sono diventate un problema reale per la compagnia di Mountain View e proprio per questo sembra sia stato deciso di affrontare il problema in modo decisamente più diretto.

Nuovo esperimento per YouTube: blocco dei video se c'è un AdBlock

Crediti: Reddit_n_Me @ Reddit

In questi giorni YouTube ha attivato un nuovo esperimento che mostra agli utenti in tutto il mondo che utilizzano un AdBlock un nuovo messaggio, questa volta con conseguenze più pesanti rispetto al solo avvertimento. Dopo la visualizzazione di 3 video, la riproduzione su YouTube sarà completamente bloccata finche non verrà disabilitato AdBlock oppure si effettuerà l'iscrizione a YouTube Premium.

Già nel mese di maggio YouTube aveva implementato nuove funzioni che potessero dissuadere gli utenti dal utilizzare un AdBlock per limitare le pubblicità, ma a quanto pare le misure messe in atto non sono bastate. Questo approccio più diretto sembra essere solo un esperimento per il momento (come confermato anche da Google), ma non è escluso che possa diventare la prassi per combattere questo fenomeno.

Vi siete imbattuti anche voi in questo avviso? Fatecelo sapere nei commenti!

