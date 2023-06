Watch S2 Pro potrebbe avere dalla sua una novità inedita per Xiaomi

Lo scorso dicembre Xiaomi ha lanciato in patria il suo ultimo indossabile premium Watch S2, dispositivo certificato Global ma non ancora disponibile alle nostre latitudini. Ora, a distanza di parecchi mesi sembra che sia in dirittura d'arrivo una nuova versione: Xiaomi Watch S2 Pro dovrebbe fare capolino durante l'anno e sembra che possa avere dalla sua una funzionalità inedita per la compagnia cinese.

Xiaomi Watch S2 Pro con supporto SIM? Sì, secondo le ultime novità

Crediti: Xiaomi

Stando alle ultime novità riportate dai colleghi di Xiaomiui, Xiaomi Watch S2 Pro potrebbe essere il primo smartwatch della casa di Lei Jun ad avere il supporto SIM. Fino a questo momento gli ultimi modelli hanno beneficiato delle chiamate Bluetooth grazie alla presenza di speaker e microfono; tuttavia manca all'appello un dispositivo con connettività LTE e supporto alla schedina SIM.

Crediti: Xiaomiui

Probabilmente il terminale arriverà in due versioni. Infatti, dal database dell'ente IMEI sono emersi due modelli siglati M2311W1 e M2312W1. Probabilmente la differenza tra i due sarà proprio la connettività. Purtroppo non ci sono altri dettagli: il lancio potrebbe avvenire ad agosto o dicembre, comunque entro la fine del 2023.

Crediti: Xiaomiui

Ricordiamo che lo scorso anno sono stati lanciati Watch S1 Pro ad agosto e poi a dicembre il successore di nuova generazione Watch S2. Quest'ultimo è inedito alle nostre latitudini mentre Watch S1 Pro è disponibile all'acquisto in Italia.

