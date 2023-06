Presto sarà possibile utilizzare più account su WhatsApp: prime novità dalla beta

Negli ultimi mesi Meta ha accelerato esponenzialmente lo sviluppo di WhatsApp, introducendo diverse nuove funzioni che rendono molto più semplice da utilizzare la nota app di messaggistica istantanea. Dopo aver introdotto il supporto alla Companion mode, che consente di utilizzare il proprio account su più dispositivi, sembra che gli sviluppatori stiano lavorando ad una funzione che consente di utilizzare più account su un solo dispositivo.

Multi-account su WhatsApp: la nuova funzione appare nella beta su Android

Con la pubblicazione della versione Beta 2.23.13.5 di WhatsApp per Android, sono apparse le prime tracce di una nuova funzione che potrebbe arrivare presto anche nella versione stabile dell'app. Stiamo parlando del Multi-account, che permette di utilizzare più account sullo stesso dispositivo, senza ricorrere al “trucchetto” della clonazione dell'app.

Con un nuovo menu all'interno della sezione profilo sarà possibile aggiunge altri account a quello principale, in modo da passare da uno all'altro con estrema velocità. Questa nuova funzione, probabilmente, andrà a braccetto con l'introduzione degli username, che eviteranno di legare indissolubilmente l'account WhatsApp ad un numero di telefono.

Al momento non sappiamo quando questa nuova funzione sarà disponibile per tutti, ma spesso il tempo richiesto per l'implementazione di nuove feature in WhatsApp si aggira intorno ai due mesi dalla prima comparsa in Beta. Ci auguriamo quindi che per la fine dell'estate questa funzione possa essere utilizzabile liberamente da tutti.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le