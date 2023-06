WhatsApp: dopo le foto, anche i video saranno in HD su Android e iOS

Aggiornamento 30/06: lo sviluppo di questa nuova funzionalità continua e dopo l'arrivo delle foto in qualità HD, anche i video in qualità originale appaiono sulle versioni beta di WhatsApp. Trovate tutte le informazioni e le novità direttamente all'interno dell'articolo.

WhatsApp sta finalmente lavorando ad una nuova funzionalità che permetterà di inviare immagini e video nella loro qualità originale, senza costringere gli utenti a ricorrere ad altri servizi di condivisione oppure accontentarsi di immagini che spesso perdono qualità a causa della grande compressione applicata dalla nota app di messaggistica istantanea.

Su WhatsApp è in arrivo una funzionalità che permette di inviare foto nella loro qualità originale

Crediti: WaBetaInfo

Inviare immagini e video nella loro qualità originale con WhatsApp, ad oggi, ancora non è possibile, ma presto la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Meta, infatti, da diversi mesi sta lavorando alla possibilità di inviare immagini e foto in qualità HD, senza la classica perdita di dettagli dovuta alla compressione dei file.

Dopo aver fatto brevemente capolino sulla versione beta per WhatsApp su Android e PC, sembra che lo sviluppo di questa funzione abbia compiuto dei significativi passi in avanti, comparendo negli ultimi giorni per tutti gli iscritti al canale beta sia per Android che per iOS.

Le versioni 23.11.0.76 per iOS e 2.23.12.13 per Android, infatti, mostrano finalmente la possibilità di inviare immagini in qualità HD. Attualmente non è specificato se si tratti effettivamente della qualità originale oppure di una versione a compressione ridotta che conservi maggiormente i dettagli, ma nella selezione della versione da inviare è possibile vedere la risoluzione espressa in pixel.

Aggiornamento 30/06: anche i video avranno la qualità HD

Crediti: WaBetaInfo

Con la versione beta 2.23.14.10 di WhatsApp per Android, Meta ha introdotto nella celebre app di messaggistica istantanea la possibilità di inviare anche video in HD, estendendo quella che era una funzione riservata per il momento soltanto alle fotografie. Proprio come avviene per le immagini, quando si proverà ad inviare un video si potrà scegliere se utilizzare la qualità standard con minori dettagli e risoluzione oppure mantenere le proporzioni originali con la qualità HD.

Al momento non si conoscono le tempistiche per l'arrivo della nuova funzione anche in versione stabile, ma potrebbe essere davvero questione di poco tempo visto che lo sviluppo sembra essere arrivato oramai a buon punto.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le