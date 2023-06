WhatsApp: chiamate più interattive con la condivisione dello schermo, anche su PC

Aggiornamento 13/06: Meta sembra essere intenzionata a portare la condivisione dello schermo anche sulla versione PC di WhatsApp, con la pubblicazione di una nuova beta per Windows che include la funzione di screen-sharing. Trovate tutte le nuove informazioni direttamente all'interno dell'articolo.

WhatsApp sta lavorando all'implementazione di una nuova funzione che consentirà la condivisione delle schermo durante le chiamate vocali e video effettuate tramite la nota app di messaggistica istantanea. Grazie a questa nuova funzionerà sarà possibile far vedere in diretta le schermate del nostro telefono, in modo da avere una comunicazione più dettagliata su quello che può essere un problema oppure una determinata informazione.

Durante le chiamate WhatsApp sarà possibile condividere la visione del proprio schermo

Con la pubblicazione della versione beta 2.23.11.19 di WhatsApp per Android, la funzione di condivisione schermo durante le chiamate è entrata ufficialmente in fase di test. Per accedere a questa nuova modalità di condivisione basterà far tap sull'apposita icona durante una telefonata tramite WhatsApp, come mostrato nell'immagine in alto.

In questo modo si avvierà una condivisione in diretta del proprio schermo, utile soprattutto nelle telefonate che richiedono assistenza per un problema, oppure per spiegare in modo dettagliato un procedimento da seguire. Attualmente la funzione è disponibile in beta solo su Android, ma non sappiamo se la funzione arriverà anche su iOS viste le maggiori restrizioni imposte da Apple.

Su WhatsApp stanno per arrivare anche gli username, che permetteranno di avere maggiore privacy consentendo la condivisione del nome utente invece che del numero di telefono.

Aggiornamento 13/06: la condivisione dello schermo arriverà anche su PC

Meta ha pubblicato una nuova versione Beta di WhatsApp per Windows che include la nuova funzione di condivisione dello schermo. Quando la questa nuova feature sarà disponibile per tutti, quindi, non arriverà solo su mobile ma sarà possibile sfruttarla anche su PC. Su macOS non è disponibile un programma beta, quindi è possibile che la nuova funzione di screen-sharing arrivi anche sulla piattaforma desktop di Apple, una volta che sarà uscita dalla fase di sperimentazione.

Non resta che attendere, quindi, che la possibilità di condividere il proprio schermo (che sia dello smartphone o del PC) venga ufficialmente annunciata da WhatsApp con conseguente rollout graduale, come avvenuto per i canali.

